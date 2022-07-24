İzmir'de silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

24.07.2022 14:34
İzmir'de silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde silah ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde silah ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu ilçedeki bir eve operasyon düzenledi.

Evdeki aramada 4 av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 500 tabanca fişeği ve 34 dolu kartuş ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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