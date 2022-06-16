İzmir'de silahı çatışma: 1'i polis 2 yaralı - Son Dakika
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İzmir'de silahı çatışma: 1'i polis 2 yaralı

16.06.2022 04:03

İzmir'de silahı çatışma: 1'i polis 2 yaralı İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan sanayi içerisinde bir otomobili inceleyen polis ekiplerine, sokağa gelen bir başka araç içerisinden ateş açıldı.

İzmir'de silahı çatışma: 1'i polis 2 yaralı

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan sanayi içerisinde bir otomobili inceleyen polis ekiplerine, sokağa gelen bir başka araç içerisinden ateş açıldı. Ekiplerin de karşılık vermesiyle silahlı çatışmaya dönen olayda 1'i polis olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Karabağlar Sanayi Sitesi 5827 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği'nde görevli ekipler, sokakta bulunan ve çalıntı olduğu değerlendirilen bir aracı incelemeye aldı. Bu esnada otomobille ekiplerin bulunduğu sokağa gelen bir başka araç içerisinden polislere silahla ateş açıldı. Ekiplerin de karşılık vermesiyle silahla çatışmaya dönen olayda şüphelilerden H.K., ve polis memuru M.K., yaralandı.

Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan ve ayaklarından yaralandığı öğrenilen polis memuru M.K., Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden otomobil ile kaçan şüpheliler ise yaralı H.K.'yi Konak ilçesinde bulunan özel bir hastaneye getirdi. Buradan İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen H.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından yapılan çalışmalarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekiplerince adreslerde incelemelerde bulunulurken, konuyla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İzmir'de silahı çatışma: 1'i polis 2 yaralı
İzmir'de silahı çatışma: 1'i polis 2 yaralı
İzmir'de silahı çatışma: 1'i polis 2 yaralı
İzmir'de silahı çatışma: 1'i polis 2 yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tragger, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de silahı çatışma: 1'i polis 2 yaralı - Son Dakika

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