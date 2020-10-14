İzmir'de silahla ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir'de silahla ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

14.10.2020 07:39
İzmir'de silahla ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde husumetli iki grubun silahlı kavgasında ağır yaralandığı öne sürülen bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Konak ilçesinde husumetli iki grubun silahlı kavgasında ağır yaralandığı öne sürülen bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada olayın gasp şüphelileri tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre olay dün sabah 03.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi 1212 sokakta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde husumetli iki grubun silahlı kavgası çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi intikal etti. Ekiplerin yaptığı soruşturmada, Yusuf Öztürk (39) isimli bir kişinin silahla vurulduğu, bir kişinin ise kolundan bıçakla yaralandığı bilgisine ulaşıldı. Yaralanan şahıslar 09 BG 218 plakalı hafif ticari araçla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülürken, aracın arka camına da kurşun isabet ettiği tespit edildi. Yapılan araştırmada, Yusuf Öztürk'ün(39) göğsünden vurulduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğunu, ayrıca S.Ç.'nin (31) de kolundan yaralandığını tespit etti. Olayda ağır yaralanan Yusuf Öztürk ameliyata alınırken, polis S.Ç.'nin ifadesine başvurdu.

Maskeli gaspçılar dehşet saçmış

İlk belirlemelere göre husumetli iki grubun silahlı kavgası olarak bilinen olayın gasp şüphelisi maskeli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Olay günü Yusuf Öztürk ile birlikte arkadaşı S.Ç., kız arkadaşını görmek için 1212 sokağa gittiklerini, bu sırada maskeli 3 kişi etraflarını sararak cep telefonu ve para istediklerini, karşı koymaları üzerine bir şüphelinin, Yusuf Öztürk'e yakın mesafeden ateş ettiğini söylediği iddia edildi. Ayrıca, olay sırasında bir kişinin S.Ç.'ye bıçakla saldırdığı ve bu saldırı sonucu S.Ç.'nin kolundan yaralandığı öğrenildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Öte yandan olayda göğsünden vurulup ağır yaralanan Yusuf Öztürk'ün dün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Öztürk'ün cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelileri her yerde aranıyor

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, gasp girişiminde bulunan, Yusuf Öztürk'ü göğsünden tabanca ile vurarak öldüren ve arkadaşı S.Ç.'yi ise kolundan bıçakla yaralayan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - İZMİR

İzmir'de silahla ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
İzmir'de silahla ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Yusuf Öztürk, İzmir, Polis, Gasp, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de silahla ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları AYM üyesinin tartışmalı darbe iması paylaşımına hükümetten peş peşe tepki! İstifa çağrısı da geldi iPhone 12'lerin tanıtılmasıyla yurt dışında indirime giren iPhone 11'lerin Türkiye fiyatı aynı kaldı Yeni iPhone 12'ler ve iPhone SE, XR ve 11'lerin kutusunda artık adaptör ve kulaklık bulunmayacak Fenerbahçeli Garry Rodrigues Al Ittihad'a geri dönüyor 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu 3 kişiyi öldüren kungfucu katil, hakim karşısına çıkınca çark etti: Suç işlediğimde deliydim
Ataşehir'de bir genç, salıncak demirlerine asılmış halde ölü bulundu Ataşehir'de bir genç, salıncak demirlerine asılmış halde ölü bulundu         
02:34
"Işıklı" darbe iması polemiğinin mimari AYM Üyesi Engin Yıldırım, tartışılan tweetlerini sildi         
00:40
Ermenistan'dan kriz çıkaracak Dağlık Karabağ hamlesi! Bölgeye paralı asker ve terörist çekecekler Ermenistan'dan kriz çıkaracak Dağlık Karabağ hamlesi! Bölgeye paralı asker ve terörist çekecekler         
23:05
Arkadaşlarıyla dans eden Merve Boluğur, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı Arkadaşlarıyla dans eden Merve Boluğur, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı         
22:35
Inter, Bayern Münih'ten Eriksen karşılığında Boateng'i almayı planlıyor Inter, Bayern Münih'ten Eriksen karşılığında Boateng'i almayı planlıyor         
21:36
Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de         
20:36
Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu         
18:54
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı         
16:00
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı         
14:43
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu         
10:27
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 07:48:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de silahla ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei