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İzmir'de silahla bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de silahla bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

12.02.2022 13:04
İzmir'de silahla bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde silahlı saldırı sonucu Şener Esen'i öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde silahlı saldırı sonucu Şener Esen'i öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yiğitler Mahallesi'nde 4 Şubat'ta yaşanan silahlı saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Olayın şüphelisi olduğu belirlenen M.A. (25) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Olayın kız meselesi nedeniyle gerçekleştiği ileri sürüldü.

Yiğitler Mahallesi'nde 4 Şubat'ta silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan Şener Esen (42) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Yiğitler Mahallesi, Saldırı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de silahla bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de silahla bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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