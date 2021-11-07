İzmir'de silahla vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İddiaya göre, Eğridere Mahallesi'ndeki bağ evinde arkadaşlarıyla eğlenen Hüseyin Yüksel (55), bir süre sonra yanlarından uzaklaştı.

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