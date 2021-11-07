İzmir'de silahla vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesinde tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İddiaya göre, Eğridere Mahallesi'ndeki bağ evinde arkadaşlarıyla eğlenen Hüseyin Yüksel (55), bir süre sonra yanlarından uzaklaştı.
Silah sesi duyulması sonrası araziye çıkan arkadaşları, Yüksel'i göğsünden vurulmuş halde buldu.
Olay yerine gelen sağlık ekibi, av tüfeğiyle vurulduğu tespit edilen Yüksel'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma, M.D, K.G, S.Y. ve C.S'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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