İzmir'de silahla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de silahla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

19.05.2022 20:57
İzmir'de silahla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde silahla yaralanan 2 kişiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde silahla yaralanan 2 kişiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi'nde M.E. (26) ve K.T. (35) henüz belirlenemeyen nedenle Zülküf Bayram (43) ile tartıştığı iddia edildi.

Tartışmada göğüs ve sırt bölgesinden silahla yaralanan Bayram, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ayağından yaralanan M.E. ise Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan ve cinayet şüphelisi olduğu öne sürülen K.T'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: AA

Çay Mahallesi, Bayram, İzmir, Güncel, Son Dakika

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