İzmir'de silahla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir'de silahla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

14.10.2020 08:07
İzmir'de silahla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde dün silahla yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir'in Konak ilçesinde dün silahla yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yenişehir Mahallesi'nde kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerce silahla vurularak ağır yaralanmasının ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yusuf Öztürk (39), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öztürk'ün cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Gasp iddiası

Öztürk'ün olay günü arkadaşıyla mahalleye gittiği, maskeli şüphelilerce gasbedilmek istendiği, karşı koyduğu için silahla vurulduğu iddia edildi.

Zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Yenişehir, Tepecik, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de silahla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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