Son Dakika Haberleri: İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü

1 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, System.String[]
İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Çakmaklı Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Hasan Hüseyin U. ile Yiğit Kahraman'ın tartışması silah ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Olayda yaralanan Kahraman, çevredeki vatandaşlar tarafından Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kahraman, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından mahallede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kaçan Hasan Hüseyin U'nun yakalanması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:25 Kaynak: AA
Hasan Huseyin, Aliağa, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hindistan'da leoparın saldırısına uğrayan 9 aylık bebek feci şekilde hayatını kaybetti İki erkek tarafından cinsel istismara uğrayan kız çocuğu hayatına son verdi! Lüks villada feci olay! İki işçiyi havuz kenarında bu halde bulundular İstanbul'da şov yapan bisikletli gencin ölümden döndüğü kaza kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 16:49:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]