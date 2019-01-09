İzmir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı
1 saat önce
İzmir'in Konak ilçesinde bir evde çıkan silahlı kavgada polis memuru 1 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı.
İzmir'in Konak ilçesinde bir evde çıkan silahlı kavgada polis memuru 1 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı.
İddiaya göre, polis memuru A.D, arkadaşı A.T.K. ve Alsancak Semti'ndeki Burak Batmaz ile Yunus A. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine polis memuru A.D'nin silahla ateş etmesi üzerine Burak Batmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Yunus A. ile A.T.K. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli polis memuru A.D. ise Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu.
Arkadaşının kullandığı silahtan çıkan kurşunun sekmesi sonucu ayağından yaralanan A.T.K. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Şüpheli A.T.K'nin, Batmaz ve Akçay'ın kendilerine bıçakla saldırdığını söylediği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:38 Kaynak: AA
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