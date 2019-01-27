Son Dakika Haberleri: İzmir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı

İzmir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı

51 dakika önce

İzmir'in Narlıdere ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

İzmir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı, System.String[]
İzmir'in Narlıdere ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Caddesi üzerinde çıkan kavgada, aralarında önceden husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Pompalı tüfek, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada yaralanan 7 kişi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı yakınlarının olayı duyup hastaneye gelmesi üzerine acil servis önünde kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis ekipleri hastane ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yaralılardan M.B. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri dört kişiyi gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:38 Kaynak: AA

Narlıdere, kavga, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ortağı Olan Kayınbiraderini Defalarca Bıçaklayan Saldırgan, Kendini Görüntüleyen Gazetecilere "Öldü mü?" Diye Sordu 6 Yaşındaki Kız Çocuğu, Annesi ile Sevgilisinin, Babasını Öldürdüğü Anları Anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'taki Hain Saldırıyla İlgili Konuştu: Uçaklar Kalkınca Dağıldılar 19 Yaşındaki Genç, Tartıştığı 73 Yaşındaki Babaannesini Pompalı Tüfekle Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 02:29:40. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]