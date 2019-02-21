İzmir'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı
1 saat önce
İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
İzmir
'in Konak
ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Konak ilçesi Şükrü Saraçoğlu
Caddesi'nde bulunan bir tekel bayisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önce husumet olduğunu iddia edilen Eren T. (28) ile Oğuz Ö. (40) ve Rıza Emre Ü. (24) arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Oğuz Ö. silahıyla Eren T.'nin üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucunda mermi Eren T.'nin ağzından girip boynuna saplandı. Çevredekilerin yardımıyla yaralı ticari taksiyle İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi Atatürk
Eğitim ve Araştırma götürüldü. Tedavi altına alınan Eren T., boynuna saplanan merminin çıkarılması için ameliyata alındı.
Olay yerinden otomobille kaçan şüpheliler Oğuz Ö. ve Rıza Emre Ü. polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:24 Kaynak: İHA
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