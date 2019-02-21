İzmir'de Silahlı Kavga : 1 Yaralı
1 saat önce
İzmir'de silahlı kavga : 1 yaralıİZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
İzmir
'de silahlı kavga
: 1 yaralı
İZMİR - İzmir'in Konak
ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Konak ilçesi Şükrü Saraçoğlu
Caddesinde bulunan bir tekel bayinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önce husumet olduğunu iddia edilen Eren Tutum ile Oğuz Ö (40). ve Rıza Emre Ü. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Oğuz Ö. silahıyla Eren Tutum'un üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucunda mermi Tutum'un ağzından girip boynuna saplandı. Çevredekilerin yardımıyla yaralı ticari taksiyle İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi Atatürk
Eğitim ve Araştırma götürüldü.
Tedavi altına alınan Tutum'un boynuna saplanan mermiyi çıkarmak için ameliyatta alınacağı öğrenildi.
Olay yerinden otomobille kaçan şüpheliler Oğuz Ö. ve Rıza Emre Ü polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:33 Kaynak: İHA
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