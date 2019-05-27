İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı
4 saat önce
İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:03 Kaynak: AA
'in Bornova
ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çamdibi
Mahallesi'nde A.Ş, tartıştığı kişi tarafından silahla vuruldu.
112 Acil Servis
ekibince Tepecik
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kavgaya karışan yaşı 18'den küçük kişi, polise teslim oldu.
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