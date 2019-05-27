Son Dakika Haberleri: İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı

İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı

4 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]
İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çamdibi Mahallesi'nde A.Ş, tartıştığı kişi tarafından silahla vuruldu.
112 Acil Servis ekibince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kavgaya karışan yaşı 18'den küçük kişi, polise teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:03 Kaynak: AA
Çamdibi, Bornova, İzmir, Güncel
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