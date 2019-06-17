Son Dakika Haberleri: İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı

33 dakika önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]
İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şahin Y. (33) Dostluk Bulvarı'nda bulunan kafede henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, tabancayla ateş ederek Şahin Y'yi yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:35 Kaynak: AA
Polis, Karabağlar, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polise pala ile saldıran sürücü, sopalarla dövüldü Koyun peynirine talep arttı, vatandaşlar günlerce sipariş için bekliyor Haluk Levent'in destek olduğu fenomen boğa Ferdinand, baba oldu Kız çocuğunun fotoğraflarını çeken 1 kişi tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 23:08:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]