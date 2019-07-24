Son Dakika Haberleri: İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı
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İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı

1 saat önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]
İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sercan Y. (20), Eski İzmir semtinde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sercan Y. pompalı tüfekle karnından yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Ekipler, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.
Eski İzmir, Karabağlar, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:17 Kaynak: AA
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