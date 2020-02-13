İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan silahla kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Mahallesi İZBAN istasyonu çıkışında aralarında husumet olduğu iddia edilen K.A. (21) ile R.H. (23) tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.A, yanındaki tabancayla R.H'ye ateş etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı R.H, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırıldı.

K.A. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.