İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı

6 saat önce

İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan silahla kavgada bir kişi yaralandı.

İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan silahla kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Mahallesi İZBAN istasyonu çıkışında aralarında husumet olduğu iddia edilen K.A. (21) ile R.H. (23) tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.A, yanındaki tabancayla R.H'ye ateş etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı R.H, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırıldı.

K.A. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Menemen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şiddet gördüğünü iddia eden genç ağabeyini öldürdü
Uçak kazasından yaralı kurtulan kadın: "Halen şoktayım" İzmir'de korsan servis, öğrencileri balık istifi taşıdı Yargıtay, casus programı kullanarak işçisini kovan işvereni haksız buldu

Son Dakika Haberleri
00:04 Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
23:41 Şansın Tüzün'den Sıkı Sıkı Bağla
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 02:30:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]