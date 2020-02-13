İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

İzmir'in Menemen ilçesinde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki şahıs arasında çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre olay, Uğur Mumcu Mahallesi İZBAN İstasyonu çıkışı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan K.A. (21) ve R.H. (23) tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası K.A. tabanca ile R.H'ye üç el ateş etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan R.H. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan R.H.'nin ameliyata alınacağı öğrenildi.



Öte yandan K.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR