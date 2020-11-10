Son dakika haber! İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber! İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı

10.11.2020 01:58

Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi vurularak ağır yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi vurularak ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Atilla Mahallesi 458 Sokak'ta bulunan iki katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, M.L.K'nin evinde bir araya gelen M.E., ile B.A., arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu B.A., tarafından tabanca ile açılan ateşin ardından M.E., vücuduna isabet eden mermi neticesinde kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki M.E., Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekiplerince olay yerinden kaçan B.A'yı yakalamak için çalışma başlatıldı. - İZMİR

Son dakika haber! İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haber! İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haber! İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haber! İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı

Konak, İzmir, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Lütfi Elvan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanmasının ardından Meclis'te AK Parti'nin sandalye sayısı düştü İstifa eden Berat Albayrak'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan kimdir? Canlı yayında kaza yapan sürücüyü hastaneler kabul etmeyince hayatını kaybetti Android işletim sistemli eski telefonlar önümüzdeki yıldan itibaren internet sitelerini açamayacak Bakan Koca, 5 ilin sağlık müdürüyle görüştü: Ek tedbirleri ele aldık Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! İşte Joe Biden'ın üzerinde durduğu 5 dışişleri bakanı adayı Son Dakika! Azerbaycan, Rusya'ya ait askeri helikopteri yanlışlıkla düşürdü Real Madrid'li Isco'nun sevgilisi, kendisine gönderilen çirkin mesajları ifşa etti
İşgalci Ermenistan teslim oldu! Dağlık Karabağ, Azerbaycan'a bırakılıyor İşgalci Ermenistan teslim oldu! Dağlık Karabağ, Azerbaycan'a bırakılıyor         
01:05
Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış         
00:47
Son Dakika: İstifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan boşalan göreve Lütfi Elvan getirildi Son Dakika: İstifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan boşalan göreve Lütfi Elvan getirildi         
00:23
Terör örgütü DEAŞ'a bağlı radikaller, 50'den fazla kişiyi kafasını keserek infaz etti Terör örgütü DEAŞ'a bağlı radikaller, 50'den fazla kişiyi kafasını keserek infaz etti         
23:40
Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 21 ilde sağanak yağış etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 21 ilde sağanak yağış etkili olacak         
23:08
Bakan Albayrak'ın istifasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı ikiye ayrılıyor iddiası Bakan Albayrak'ın istifasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı ikiye ayrılıyor iddiası         
22:34
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin genç oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin genç oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:03
Evi kendisine kalsın diye 82 yaşındaki büyükbabasını aşırı dozda ilaç verip öldürdü Evi kendisine kalsın diye 82 yaşındaki büyükbabasını aşırı dozda ilaç verip öldürdü         
20:29
Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir         
19:28
Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi         
17:38
Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi         
16:01
Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu         
15:30
Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı         
15:14
Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu         
13:16
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim         
11:31
Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı         
10:55
Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu         
23:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 02:08:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei