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İzmir'de silahlı kavga: 10 yaralı, 6 gözaltı

6 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde, iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

İzmir'de silahlı kavga: 10 yaralı, 6 gözaltı, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde, iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesi Kadriye Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı. Silahlı kavga sonrası olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere sevk edilirken, olayla ilgili 6 kişi de gözaltına alındı. Polis, olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

(Ali İhsan Çiftçi - Nurgül Alkan/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:20 Kaynak: İHA
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İzmir'de silahlı kavga: 10 yaralı, 6 gözaltı
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