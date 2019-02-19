Son Dakika Haberleri: İzmir'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

İzmir'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

29 dakika önce

İZMİR'in Konak ilçesinde bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada Mehmet Yasin B. (34) ile Veli A. (38) yaralandı.

İzmir'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı, System.String[]
İZMİR'in Konak ilçesinde bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada Mehmet Yasin B. (34) ile Veli A. (38) yaralandı.

Olay, dün gündüz saatlerinde Kocatepe Mahallesi Rakım Erkutlu Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Yasin B., husumetli olduğu öne sürülen Veli A.'nın iş yerine gitti. Mehmet Yasin B. yanındaki tabancayı çıkarıp Veli A.'ya ateş etti. Veli A. da tabancayla karşılık verdi. Çıkan çatışmada, Veli A. ağır, Mehmet Yasin B. ise hafif yaralandı.

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olayın ardından iş yerinden çıkıp kaçmaya çalışan Mehmet Yasin B.'yi kısa süreli kovalamacayla yakaladı. 

Yaralılardan Veli A. ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Mehmet Yasin B. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:18 Kaynak: DHA

Konak, İzmir, 3. Sayfa
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