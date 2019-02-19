İzmir'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

İzmir
'in Konak
ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Yasin B, Kocatepe
Mahallesi Rakım Erkutlu Caddesinde husumetli olduğu Veli A'nın iş yerine gitti.
Tartışmaya başlayan ikili bir süre sonra birbirlerine silahla ateş etti. Kavgada Veli A. ağır yaralandı, hafif yaralı Mehmet Yasin B. ise olay yerinden kaçmaya çalıştı.
Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerini bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü
Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Yasin B'yi kısa sürede yakaladı.
Yaralılardan Veli A, 112 Acil Servis
ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Mehmet Yasin B. ise İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Veli A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Soruşturma sürdürülüyor.