Son Dakika Haberleri: İzmir'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

İzmir'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

1 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İzmir'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı, System.String[]
İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Yasin B, Kocatepe Mahallesi Rakım Erkutlu Caddesinde husumetli olduğu Veli A'nın iş yerine gitti.

Tartışmaya başlayan ikili bir süre sonra birbirlerine silahla ateş etti. Kavgada Veli A. ağır yaralandı, hafif yaralı Mehmet Yasin B. ise olay yerinden kaçmaya çalıştı.


Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerini bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Yasin B'yi kısa sürede yakaladı.


Yaralılardan Veli A, 112 Acil Servis ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Mehmet Yasin B. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Veli A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Soruşturma sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:46 Kaynak: AA

Kocatepe, Konak, İzmir, 3. Sayfa
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