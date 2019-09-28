Son Dakika Haberleri: İzmir'de silahlı kavga: 2 yaralı
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İzmir'de silahlı kavga: 2 yaralı

24 dakika önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İzmir'de silahlı kavga: 2 yaralı, System.String[]

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Bozyaka Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu belirtilen Mahmut Ç. ile ismi henüz belirlenemeyen kişi, tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi henüz öğrenilemeyen kişi, tabanca ile ateş ederek Mahmut Ç'yi yaraladı. Bu sırada olay yerinden geçen 35 FG 369 plakalı araçtaki Mustafa Y. de kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye giden 112 Acil Servis ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Karabağlar, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:44 Kaynak: AA
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