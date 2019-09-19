Son Dakika Haberleri: İzmir'de silahlı kavga: 3 yaralı
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İzmir'de silahlı kavga: 3 yaralı

1 saat önce

İzmir'in Tire ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

İzmir'de silahlı kavga: 3 yaralı, System.String[]

İzmir'in Tire ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TOKİ Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine bir apartmanın penceresinden açılan ateş sonucu H.S., A.K. ve B.K. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çok sayıda kişiyi ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:10 Kaynak: AA
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