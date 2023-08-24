Kanseri yenen 71 yaşındaki adam, balkonda otururken parkta çıkan silahlı kavga yüzünden can verdi - Son Dakika

Kanseri yenen 71 yaşındaki adam, balkonda otururken parkta çıkan silahlı kavga yüzünden can verdi

Kanseri yenen 71 yaşındaki adam, balkonda otururken parkta çıkan silahlı kavga yüzünden can verdi
Son Güncelleme: 24.08.2023 01:00

İzmir'in Buca ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, balkonda oturduğu sırada göğsüne mermi isabet eden 71 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Kavgada 3 kişi yaralanırken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hayatını kaybeden talihsiz adamın kısa bir süre önce kanseri yenip sağlığına kavuştuğu öğrenildi.

İzmir'in Buca ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, balkonda oturduğu sırada göğsüne mermi isabet eden 71 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hayatını kaybeden talihsiz adamın kısa bir süre önce kanseri yenip sağlığına kavuştuğu öğrenildi.

BALKONDA OTURAN ADAMI VURDULAR

Olay, dün akşam saatlerinde Buca ilçesi Çamlıkule Mahallesi 220 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, S.Ö. ve Ş.Ö. henüz bilinmeyen sebepten dolayı M.G., N.,E., E.T., ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Gerginliğin artmasıyla iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu balkonda oturan Hüseyin Çiçek (71), göğüs kısmından, M.G., bacak kısmından, N.E., elinden ve E.T., bacak kısmından yaralandı.

İzmir'de silahlı kavga: 71 yaşındaki adam hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Çiçek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KISA SÜRE ÖNCE KANSERİ YENMİŞ

Hayatını kaybeden tahlisiz adamın kısa bir süre önce kanseri yenip sağlığına kavuştuğu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Buca Şube Başkanı Erken Çiçek'in babası olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

kavga, İzmir, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kanseri yenen 71 yaşındaki adam, balkonda otururken parkta çıkan silahlı kavga yüzünden can verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanseri yenen 71 yaşındaki adam, balkonda otururken parkta çıkan silahlı kavga yüzünden can verdi - Son Dakika
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