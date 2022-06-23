İzmir'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

23.06.2022 03:22
İzmir'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmet İnönü Mahallesi 2051 Sokak'taki bir iş yerinin önünde H.D. ile K.U. ve E.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.D, K.U. ile E.A'ya yanında getirdiği silahla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptığı incelemede K.U'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Saldırıda yaralanan E.A. Çeşme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, olay yerinden otomobil ile kaçan şüpheli H.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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