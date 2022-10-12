Silahlı kavgaya karıştı! Araya giren babasını da yaraladı - Son Dakika
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Silahlı kavgaya karıştı! Araya giren babasını da yaraladı

12.10.2022 04:30

İzmir'in Bayraklı ilçesinde karıştığı silahlı kavgayı ayırmak isteyen babasını ve 2 kişiyi vurarak yaralayan şüpheli kayıplara karıştı. 3 yaralı hastaneye kaldırılırken şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Dün gece saat 01.00 sıralarında Muhittin Erener Mahallesi 2179 sokakta iddiaya göre Y.G. (24) ve M.Z.Ç. (19) henüz belirlenemeyen bir nedenle sokakta D.B. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönerken, D.B. yanında bulunan tabancayı çıkararak ardı ardına ateşledi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

D.B.'nin tabanca ile açtığı ateş sonucunda, M.B., M.Z.Ç. ve Y.G. vuruldu. Şüpheli suç aletini alarak olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Yaralılardan M.Z.Ç. ve Y.G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, M.B.'nin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

BABASINI DA VURMUŞ

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturmada, vurularak yaralanan M.B.'nin, şüpheli D.B.'nin babası olduğu öğrenildi. İddiaya göre M.B., kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada vuruldu. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, olay yerinde inceleme yapıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silahlı kavgaya karıştı! Araya giren babasını da yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silahlı kavgaya karıştı! Araya giren babasını da yaraladı - Son Dakika
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