İzmir'de silahlı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de silahlı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika

İzmir'de silahlı kavgada bir kişi öldü

6 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada vurulan kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de silahlı kavgada bir kişi öldü, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, S.U, Boğaziçi Caddesi'nde karşılaştığı Hamza Duman ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada S.U, Duman'a tabancayla ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Duman, 112 Acil Servis ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Duman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Duman'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olay yerinden kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.

Zanlının ilk ifadesinde, Hamza Duman ile aralarında husumet bulunduğunu, karşılaştıklarında tekrar tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 03:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sürücü aracında vurulmuş olarak bulundu
Kocasını öldüren kadından kan donduran ifade: 'Babanı öldürdüm polisi ara' Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi Türkiye karla mücadele ediyor! İşte yağışın etkili olduğu iller

Son Dakika Haberleri
21:45 Bodrum'daki cinayete ilişkin 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
21:45 Sağlık bakanı fahrettin koca somali'den gelen 2 cenaze ve yaralılarla ilgili açıklamalarda bulundu - Son Dakika
21:43 Evden kovulunca kapıyı kilitleyip kendine zarar verdi - Son Dakika
21:40 Fethiye sanayisinde korkutan yangın - Son Dakika
21:40 ABD Irak ve Suriye'de Ketaib Hizbullah'a ait hedefleri vurdu - Son Dakika
21:26 Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
20:26 Türkiye karla mücadele ediyor! İşte yağışın etkili olduğu iller - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 21:51:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de silahlı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]