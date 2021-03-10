Son dakika haberi: Silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi: Silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı

10.03.2021 06:53

Son dakika haberi... İzmir'in Konak ilçesinde, silahla vurulan kişi tedavi altına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde, silahla vurulan kişi tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Lale Mahallesi 1433 Sokak'ta, Şafak Yurtsever K. ile T.Ö. tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.Ö, Şafak Yurtsever K'ye tabancayla ateş etti.

Çevredeki vatandaşlar, yaralıyı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Tedavi altına alınan yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi: Silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi: Silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi: Silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi: Silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı

İzmir, Lale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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