İzmir'de silahlı saldırganlar 2 çocuğu yaraladı - Son Dakika

İzmir'de silahlı saldırganlar 2 çocuğu yaraladı

05.01.2021 05:41

İzmir'de silahlı saldırganlar 2 çocuğu yaraladı İzmir'in Konak ilçesinde husumetli olduğu ileri sürülen ailenin evine ateş açan kişiler, 2 çocuğu yaraladı.

İzmir'de silahlı saldırganlar 2 çocuğu yaraladı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde husumetli olduğu ileri sürülen ailenin evine ateş açan kişiler, 2 çocuğu yaraladı. Yaralı çocuklardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 20.00 sıralarında Murat Mahallesi 2505 sokakta meydana geldi. İddiaya göre Erol S. ve Ömer S. (54), husumetli olduğu öne sürülen ailenin evinin bulunduğu sokağa otomobiliyle geldi. Araç içerisinden ellerindeki tabanca ile evin bulunduğu sokakta rastgele ateş açan saldırganlar, olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı. O sırada sokakta bulunan iki kardeş K.C.K. ve D.K.(6)'ya kurşunlar isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan iki kardeşi gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla gelen polis ekipleri, yaralanan iki kardeşi Sağlık Bilimleri Üniversitesi(SBÜ)Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan kardeşlerden, K.C.K.'nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, D.K.'nın hafif şekilde yaralandığı ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olayın ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'de silahlı saldırganlar 2 çocuğu yaraladı
İzmir'de silahlı saldırganlar 2 çocuğu yaraladı
İzmir'de silahlı saldırganlar 2 çocuğu yaraladı
İzmir'de silahlı saldırganlar 2 çocuğu yaraladı

Silah, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de silahlı saldırganlar 2 çocuğu yaraladı - Son Dakika


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