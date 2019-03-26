Son Dakika Haberleri: İzmir'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü

İzmir'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü

5 dakika önce

İzmir'in Konak ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, System.String[]
İzmir'in Konak ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerinde park halindeki 35 DV 213 plakalı otomobiline binen Ajlan Emir (25), yanına gelen bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri Emir'i, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Emir burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, eşkalini belirlediği zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:33 Kaynak: AA

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