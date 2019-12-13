İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika

İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü

7 saat önce

İzmir'in Tire ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü, System.String[]

İzmir'in Tire ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.


Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, çarşı içerisinde kalabalığın arasından yürümekte olan 29 yaşındaki Erdal Kıran'a, henüz kimliği öğrenilemeyen bir şahıs silahıyla ateş açtı. Vurularak yere yığılan adamın yardımına, çevredeki vatandaşlar koştu. Günün en yoğun saatinde, çarşının ortasında yaşanan silahlı saldırı sonrası olay yerine çok sayıda vatandaş toplandı. İhbar üzerine bölgeye ulaşmaya çalışan ambulans, kalabalıktan dolayı zor anlar yaşadı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Erdal Kıran'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.


Öte yandan, iddiaya göre 9 el ateş ettikten sonra olay yerinden hızla uzaklaşan kimliği belirsiz cinayet zanlısı kayıplara karıştı. Polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı. - İZMİR

Erdal Kıran, İzmir, Tire, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cadde ortasında, en kalabalık saatte kurşun yağdırdı! Vurulan şahıs kurtarılamadı
Libya'da Hafter'e bağlı uçaklar Misrata Hava Kuvvetleri Koleji'ne saldırı düzenledi Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç: Ölmüş ise bıçak görevini yapmıştır Çalıştığı kurumun 5. katından atlayarak intihar eden öğretim görevlisiyle ilgili yeni iddialar

Son Dakika Haberleri
02:30 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
02:30 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
02:08 Dereye düşen kadın ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika Haber
02:04 Sözcü Aksoy: AB, hukuka uygunluk adına hüküm veremez - Son Dakika Haber
01:28 Tokat'ta gıda zehirlenmesi şüphesi: 18 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Haber
00:35 Libya'da Hafter'e bağlı uçaklar Misrata Hava Kuvvetleri Koleji'ne saldırı düzenledi - Son Dakika Haber
23:32 Abdullah Gül Şehir Üniversitesi'yle ilgili sessizliğini bozdu: Tayyip Bey'i aradım, "hukuk içinde bir çözüm üretilebilir" dedim - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 04:17:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]