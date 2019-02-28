Son Dakika Haberleri: İzmir'de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

İzmir'de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

3 dakika önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi, otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

İzmir'de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, System.String[]
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi, otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Peker Mahallesi'nde 34 KM 838 plakalı otomobiliyle seyreden 33 yaşındaki Serdar Uyanık, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce pompalı tüfekle saldırıya uğradı.


Açılan ateş sonucu Uyanık yaralanırken şüpheli veya şüpheliler kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.


112 Acil Servis ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uyanık'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:42 Kaynak: AA

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