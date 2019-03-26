İzmir'de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
51 dakika önce
İzmir'in Ödemiş ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
İzmir
'in Ödemiş
ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Umurbey
Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde otomobilde bulunan Tayfun Çoban (28) silahlı saldırıya uğradı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis
ekipleri ağır yaralanan Çoban'ı, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis
ekipleri olayla ilgili olarak A.İ. ve M.K'yi gözaltına alırken, bir kişinin de arandığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:59 Kaynak: AA
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