İzmir'de silahlı saldırı: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de silahlı saldırı: 2 ölü - Son Dakika

İzmir'de silahlı saldırı: 2 ölü

6 saat önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de silahlı saldırı: 2 ölü, System.String[]

İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İnönü Caddesi'nde kalabalık bir grubun bir araca ateş açması sonucu yoldan geçen motokurye Sadullah Serkan Kara (32) ve bir otomobildeki Lokman Çakar (40) ağır yaralandı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralılar Kara ve Çakar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastane önüne çok sayıda polis ekibi sevk edilerek güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan, silahlı saldırı anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kameralara yansıyan görüntülerde, kalabalık bir grubun bir süre bekledikten sonra yoldan geçen bir araca ateş ettikleri görülüyor.

Karabağlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü rapçi Killa Hakan, yeni yıla havaya ateş ederek girdi
İzmir 20 milyon TL'nin sahibi olan talihliyi arıyor Büyük ikramiye çıkan 4 biletten birini satan bayi sahibi konuştu Alkollü sürücü dehşet saçtı! Metrelerce sürüklendi, araç hurdaya döndü

Son Dakika Haberleri
07:30 Erzincan'da yolcu otobüsünün iş makinesine çarpması sonucu 17 kişi yaralandı - Son Dakika
07:24 İstanbul'da kısa süreli kar yağdı - Son Dakika
07:12 Yaylada karda mahsur kalan aileyi, gönüllü dake ekipleri kurtardı - Son Dakika
07:08 YAYLADA KARDA MAHSUR KALAN AİLEYİ, GÖNÜLLÜ DAKE EKİPLERİ KURTARDI - Son Dakika
06:58 Endonezya'daki selde ölü sayısı 16'ya yükseldi - Son Dakika
00:05 Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 08:00:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de silahlı saldırı: 2 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]