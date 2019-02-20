Son Dakika Haberleri: İzmir'de Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

İzmir'de Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

56 dakika önce

İzmir'in Konak ilçesinde gece kulübünden çıkan 2 kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

İzmir'de Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, System.String[]
İzmir'in Konak ilçesinde gece kulübünden çıkan 2 kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, gece kulübünden çıkan Ergün Aksoylu (53) ile Oktay Çetinkaya (36) park halindeki araçlarına gittiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından Şair Eşref Bulvarı'nda silahlı saldırıya uğradı.


Açılan ateş sonucu Aksoylu ve Çetinkaya yaralanırken saldırganlar kaçtı. Silah sesini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.


Çetinkaya 112 Acil Servis ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Aksoylu ise Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Çetinkaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:30 Kaynak: AA

Konak, Çetinkaya, İzmir, Güncel
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