Son Dakika Haberleri: İzmir'de Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

İzmir'de Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

21 dakika önce

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobilde babalarıyla oturan 2 çocuk silahlı saldırı sonucu yaralandı.

İzmir'de Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, System.String[]
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobilde babalarıyla oturan 2 çocuk silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Örnekköy Mahallesi'nde Taner D, oğulları Ali D. (10) ve Resul D. (12) ile 35 UME 07 plakalı otomobilinde oturduğu sırada, plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobille gelen kimliği belirlenemeyen kişilerce pompalı tüfekle saldırıya uğradı.


Açılan ateş sonucu iki kardeş vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralanırken, şüpheli veya şüpheliler kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.


112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Ali D. ve Resul D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.


Baba Taner D'nin ilk ifadesinde, kendilerine ateş eden kişilerin daha önceden aralarında husumet bulunan A.O.K, H.K, S.K. ve H.K. olduğunu ileri sürdüğü öğrenildi.


Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:32 Kaynak: AA

Karşıyaka, İzmir, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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