Son Dakika Haberleri: İzmir'de silahlı saldırı: 4 yaralı
Son Dakika Güncel İzmir'de silahlı saldırı: 4 yaralı

İzmir'de silahlı saldırı: 4 yaralı

6 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde silahlı saldırı sonucu 4 kişi yaralandı.

İzmir'de silahlı saldırı: 4 yaralı, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde silahlı saldırı sonucu 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Emir Sultan Mahallesi Muhtarlığına gelen K.A, muhtar H.H'den kendisine iş bulmasını istedi. Aldığı yanıt üzerine sinirlenen K.A, silahla ateş ederek muhtarı ve o sırada odada bulunan C.H, M.H. ile A.K'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan K.A. ise ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.

Konak, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 07:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Böyle vicdansızlık görülmedi...Yavru kediyi acımasız tekmelerle böyle öldürdü
İzmir'de cinsel içerikli sahte takviye ürünler toplandı Şarkıcı Volkan Konak, konserinde anne ve babasının cinsel hayatını anlattı EGM açıkladı: 612 araç trafikten men edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 02:35:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de silahlı saldırı: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]