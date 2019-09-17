Son Dakika Haberleri: İzmir'de silahlı saldırı sonrası tehdit iddiasına suç duyurusu
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İzmir'de silahlı saldırı sonrası tehdit iddiasına suç duyurusu

1 saat önce

İzmir'de yaşayan bir kişi, kendisi ve ailesinden 4 şahsın av tüfeğiyle yaralanmasına ilişkin haklarında soruşturma açılan 4 şüpheli için bu kez tehdit iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

İzmir'de silahlı saldırı sonrası tehdit iddiasına suç duyurusu, System.String[]

İzmir'de yaşayan bir kişi, kendisi ve ailesinden 4 şahsın av tüfeğiyle yaralanmasına ilişkin haklarında soruşturma açılan 4 şüpheli için bu kez tehdit iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ossama Ç, avukatı aracılığıyla İzmir Cumhuriyet Savcılığına verdiği dilekçesinde, 7 Ağustos'ta Karabağlar ilçesinde silahlı saldırıya uğradıklarını belirtti.

Saldırıda kendisi ve 4 yakınının yaralandığını, kaçan şüphelilerden 3'ünün yakalandığı kaydedilen dilekçede, olayın ardından gözaltına alınan 3 zanlının tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını, 1 kişinin de firari olduğunu aktardı.

Şüphelilerin olayının ardından kendilerine tehdit mesajları gönderdiği ileri sürülen şikayet dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Benim ve ailemin can güvenliği tehlikededir. Bu kişilerin tehditleri hala devam etmektedir. Dosyadaki delillerin toplanmasını, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanarak tutuklanmasını istiyoruz."

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:40 Kaynak: AA
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