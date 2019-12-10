Son Dakika Haberleri: İzmir'de silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel İzmir'de silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir'de silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

İzmir'in Bergama ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti, System.String[]

İzmir'in Bergama ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Fatih Mahallesi Suna Caddesi'nde Hüseyin K. (30) ile arkadaşı Anıl K. (26) aralarında husumet olduğu öğrenilen Sertaç S. ve yanındaki arkadaşı Okan Kartal'a tabancayla ateş açtı.

Olayda Sertaç S. yara almazken Bergama Belediyespor Kulübü Altyapı oyuncusu Okan Kartal vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Şüpheliler hafif ticari araçla olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Okan Kartal'a olay yerinde kalp masajı yaparak müdahale etmesine rağmen yaralıyı hayata döndüremedi.

Zanlılar, ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.

Kartal'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bergama, Kartal, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç futbolcu silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti
'Bu dava benim için çerez' diyerek 100 bin lira dolandıran sahte kadın avukat tutuklandı Fitch, 5 büyükşehir belediyesinin kredi notunu yükseltti Rasulayn'da teröristlerin tuzağı önlendi! Köy evinde 565 havan ele geçirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 11:39:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]