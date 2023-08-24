İzmir'de otoparktaki cinayeti güvenlik kamerasında! Yere düşen adama defalarca kurşun yağdırdı - Son Dakika

İzmir'de otoparktaki cinayeti güvenlik kamerasında! Yere düşen adama defalarca kurşun yağdırdı

Son Güncelleme: 24.08.2023 23:56

İzmir'in Konak ilçesinde silahla vurulan Selami Arslan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, cinayet anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Yaklaşık 10 kişi arasında bir otoparkta yaşanan kavgada, Arslan'ın otomobiline binmek için yürüdüğü sırada kurşunların hedefi olduğu görüldü. Şahsın yere düşen Arlan'a ateş etmeye devam ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'in Konak ilçesinde silahla yaralanan Selami Arslan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinde bir grup insanın otoparkta konuştuğu ve saldırının gerçekleştiği anlar yer alıyor.

İzmir'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kişi

OTOPARKTA KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

Alsancak Mahallesi'ndeki bir otoparkın önünde silahla vurulan Selami Arslan, yakınları tarafından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arslan, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, Arslan'ı tabancayla vurup olay yerinden kaçtığı iddia edilen S.A'nın yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemede 7 mermi kovanı bulundu, 2 merminin de Arslan'ın park halindeki otomobiline isabet ettiği belirlendi.

İzmir'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kişi

CİNAYETİN NEDENİ "SİLAHLA YARALAMA DAVASI" OLABİLİR

Zanlı S.A. ile ölen Selami Arslan'ın kardeşi B.A. arasında, Manisa Ağır Ceza Mahkemesinde görülen silahla yaralama konulu bir dava bulunduğu, duruşmasının bugün yapılacağı, cinayetin bu nedenle işlenmiş olabileceği öne sürüldü.

İzmir'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kişi

CİNAYETİN KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinde, yaklaşık 10 kişilik bir grubun otoparkta konuştuğu görülüyor. Vefat eden Selami Arslan, binmek için bir otomobile doğru yöneliyor. Gruptakilerden bir kişi konuşmaya devam eden Arslan'a birkaç el ateş ediyor ve Arslan yere düşüyor. Otoparktaki kişiler tarafından otomobilin arka koltuğuna götürülen Arslan, bir süre sonra otomobilden çıkartılarak otopark dışına taşınıyor.

Kaynak: AA

Salih İşgören, Alsancak, İzmir, Suç, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de otoparktaki cinayeti güvenlik kamerasında! Yere düşen adama defalarca kurşun yağdırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de otoparktaki cinayeti güvenlik kamerasında! Yere düşen adama defalarca kurşun yağdırdı - Son Dakika
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