İzmir'de otoparktaki cinayeti güvenlik kamerasında! Yere düşen adama defalarca kurşun yağdırdı

İzmir'in Konak ilçesinde silahla yaralanan Selami Arslan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinde bir grup insanın otoparkta konuştuğu ve saldırının gerçekleştiği anlar yer alıyor.

OTOPARKTA KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

Alsancak Mahallesi'ndeki bir otoparkın önünde silahla vurulan Selami Arslan, yakınları tarafından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arslan, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, Arslan'ı tabancayla vurup olay yerinden kaçtığı iddia edilen S.A'nın yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemede 7 mermi kovanı bulundu, 2 merminin de Arslan'ın park halindeki otomobiline isabet ettiği belirlendi.

CİNAYETİN NEDENİ "SİLAHLA YARALAMA DAVASI" OLABİLİR

Zanlı S.A. ile ölen Selami Arslan'ın kardeşi B.A. arasında, Manisa Ağır Ceza Mahkemesinde görülen silahla yaralama konulu bir dava bulunduğu, duruşmasının bugün yapılacağı, cinayetin bu nedenle işlenmiş olabileceği öne sürüldü.

CİNAYETİN KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinde, yaklaşık 10 kişilik bir grubun otoparkta konuştuğu görülüyor. Vefat eden Selami Arslan, binmek için bir otomobile doğru yöneliyor. Gruptakilerden bir kişi konuşmaya devam eden Arslan'a birkaç el ateş ediyor ve Arslan yere düşüyor. Otoparktaki kişiler tarafından otomobilin arka koltuğuna götürülen Arslan, bir süre sonra otomobilden çıkartılarak otopark dışına taşınıyor.