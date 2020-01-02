İzmir'de silahlı saldırının ortasında kalan 2 kişi öldü - Son Dakika
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İzmir'de silahlı saldırının ortasında kalan 2 kişi öldü

6 saat önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir araca yönelik gerçekleşen silahlı saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir araca yönelik gerçekleşen silahlı saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Ölen iki kişinin tesadüfen olay yerinden geçtiği ve hayatlarını kaybettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Kalabalık bir grup, bir araca ateş açtı. Çıkan çatışma sonucu dehşet dolu anlar yaşandı. Saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre o sırada tesadüfen yoldan geçen motokurye Sadullah Serkan Kara (32) ve bir otomobilde bulunan Lokman Çakır (40) ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen yaralılardan acı haber geldi ve kurtarılamadı.

Öte yandan, polis ekipleri hastane önünde güvenlik önlemleri aldı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Silahlı saldırı anları kameralara da anbean yansıdı. Görüntülerde kalabalık bir grubun ateş açtığı ve bölgede bulunan vatandaşların panikle sağa sola kaçıştığı görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

(İHA)

İzmir'de silahlı saldırının ortasında kalan 2 kişi öldü

Karabağlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 08:50 Kaynak: İHA
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