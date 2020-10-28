İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Şehit Asım Aksoy Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi, iş yerinde çalışan Engin Ekşioğlu'na (39) silahla ateş ettikten sonra otomobille uzaklaştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ekşioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Engin Ekşioğlu'nun cesedi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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