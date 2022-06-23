Öte yandan ölen kişi ile Ö.A'nın, aralarındaki husumet nedeniyle 2019'da birbirlerini pompalı tüfekle yaraladıkları ve bir süre cezaevinde yattıkları öğrenildi.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Asarlık, Menemen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika

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