İzmir'de silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında bir süredir anlaşmazlık bulunduğu iddia edilen K.G.K. (30), İ.Ö. ve T.G. kavga ettikten sonra konuşmak için tekrar bir araya geldi.

Burada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ö. ile K.G.K. birbirini bıçakladı. Bu sırada T.G. de silahıyla İ.Ö'yü ağır yaraladı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan K.G.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan İ.Ö'nün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından kaçan T.G'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.