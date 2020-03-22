İzmir'de silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

İzmir'de silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

İzmir'de silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Atatürk Mahallesi 849. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir aralarında husumet bulunan Kartal Gürkan Karasu (30) ile İ.Ö. ve T.G. arasında henüz belirlenmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Kartal Gürkan Karasu'nun İ.Ö. tarafından kalbine yakın bir noktadan bıçaklandığı, İ.Ö'nün de kavgada bıçak darbesi ile yaralandığı, olay esnasında T.G'nin ise silah kullandığı ileri sürüldü. Durumu gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Kartal Gürkan Karasu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan İ.Ö'nün da aynı hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinden kaçan T.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - İZMİR

Karasu, Kartal, kavga, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:11 Kaynak: İHA

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