Son Dakika Haberleri: İzmir'de Silahlı Yaralama

İzmir'de Silahlı Yaralama

1 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

İzmir'de Silahlı Yaralama, System.String[]
İzmir'in Konak ilçesinde aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Atamer Mahallesi Arı Caddesi'nde aralarında husumet bulunan ailenin evinin önüne giden Özkan K. ve akrabası olduğu öğrenilen Orhan K, eve dışarıdan pompalı tüfekle ateş edip otomobille kaçtı.


Olayda evde bulunan ve vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Seda Y, Tülay Y, Dilek Y, Burhan K. ve Medine P. hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelileri kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Özkan K. ve Orhan K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Şüphelilerin aracında yapılan aramada olay anında kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi.


Soruşturma sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:47 Kaynak: AA

Konak, İzmir, 3. Sayfa
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