İzmir'de silahlı yaralama olayına karıştığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Menemen ilçesinde bir kişinin silahla yaralanma olayına ilişikin gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 26 Ocak'ta İsmet İnönü Mahallesi'nde aracıyla geri geri giden Nazım S. (39) bir kişi tarafından silahla yaralandı.

Otomobilden inmeden yaralı olarak hastaneye giden Nazım S, Menemen Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Çiği Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Menemen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgede güvenlik kameralarını detaylı olarak inceledi.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası polis ekipleri silahlı yaralama olayına ilişkin 5 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 3 adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaralı Nazım S. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.