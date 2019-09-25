İzmir'de şimşekler geceyi gündüze çevirdi
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İzmir'de şimşekler geceyi gündüze çevirdiİZMİR - İzmir'de gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur sırasında çıkan şimşekler, görsel şölen oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:11 Kaynak: İHA
İzmir'de şimşekler geceyi gündüze çevirdi
İZMİR - İzmir'de gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur sırasında çıkan şimşekler, görsel şölen oluşturdu.
İzmir sokakları ve caddeleri gece saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeni ile sular altında kaldı. Yağış sebebiyle birçok ev ve iş yeri zarar görürken, yağış esnasında oluşan şimşek çakması ise vatandaşlara görsel şölen sundu. Şimşek çakma esnasında vatandaşların telefonlarına yansıyan görüntülerde İzmir'de adeta gece gündüze döndü.
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