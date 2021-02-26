İzmir'de sinema salonlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde alınan kapatma kararının, 1 Nisan 2021'e kadar uzatıldığı bildirildi.
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunun, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün genelgeleri doğrultusunda daha önce 1 Mart 2021'e kadar faaliyetleri durdurulan sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021'e kadar ara verilmesini kararlaştırdı.
Alınan kararlara uymayanlara idari işlem yapılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › İzmir'de sinema salonları 1 Nisan'a kadar kapalı olacak - Son Dakika