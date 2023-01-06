İzmir'de sır ölüm: 18 yaşındaki genç sokak ortasında ölü bulundu

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde 18 yaşındaki genç, sokak ortasında göğsünden bıçaklanmış halde ölü bulundu. Cinayet şüphesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mevlana Mahallesi 1711 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak ortasında bir kişinin kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise şahsın 18 yaşındaki Suriye uyruklu Semir Çavuş olduğunu tespit etti. Çavuş'un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, cinayet şüphesi üzerine olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.